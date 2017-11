Dader heeft spijt nadat hij man een breuk in gezicht schopt

Het Openbaar Minister eist 180 uur werkstraf tegen een 21-jarige jongen uit Leek. Hij zou een man tegen zijn hoofd hebben getrapt, terwijl het slachtoffer al op de grond lag.

Het slachtoffer liep hierbij een breuk in het gezicht op. Poging zware mishandeling, oordeelt de officier. In de rechtszaal liet de man uit Leek aan het slachtoffer weten dat hij spijt heeft van de schop.

De man was vorig jaar samen met vrienden op stap, toen op de hoek bij de Febo in Groningen gedoe ontstond met een andere groep. Verderop in de stad kwamen de groepen elkaar weer tegen en kwam het tot een confrontatie.

Spijt

De officier zegt dat het lastig vast te stellen is wat er precies is gebeurd. 'De verklaringen komen niet allemaal overeen. Een deel zal dus onduidelijk blijven.'

Wat volgens hem wel vaststaat is dat het slachtoffer op de grond lag en dat de 21-jarige hem een schop in het gezicht gaf.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.