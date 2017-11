Vrouw fraudeert niet, maar moet wel 52.000 euro terugbetalen

Een 62-jarige vrouw uit Musselkanaal is door de politierechter vrijgesproken van uitkeringsfraude. Hij vindt niet bewezen dat de vrouw opzettelijk verzweeg dat zij samenwoonde.

De vrouw ontving tussen januari 2005 en mei 2015 een financiële ondersteuning van de overheid, na het overlijden van haar partner. Dat zij weer samenwoonde, meldde ze niet volgens de Sociale Verzekerings Bank. Die instantie vermoedde fraude en vroeg de vrouw daarom om tekst en uitleg.

Fraude

De vrouw gaf aan dat ze samenwonend was. Daarop werd ze gehoord door de ambtenaar. Die concludeerde dat de vrouw het samenwonen opzettelijk niet had doorgegeven en daarmee opzettelijk 52.000 euro had opgestreken.

Dat ze had gefraudeerd, bestreed de vrouw huilend op zitting. 'Men was op de hoogte van mijn situatie', zei de vrouw. Toen ze maandelijks haar uitkering ontving, dacht ze dat het 'wel zou kloppen'.

Zwart op wit

Het samenwonende koppel deelde een huishouden en liet dat destijds bij de notaris vastleggen. Ook stonden financiële afspraken over de vaste lasten en ander zaken zwart op wit.

'Daardoor ben ik er niet overtuigd van dat mevrouw opzettelijk de boel heeft lopen flessen', zei de officier. Zij vroeg vrijspraak. De rechter besloot daarin mee te gaan.

De vrouw heeft geen fraude gepleegd, maar wel onterecht ruim 52.000 euro ontvangen. Dat bedrag moet ze terugbetalen.