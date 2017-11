Er valt eindelijk weer wat te juichen voor de Partij van de Arbeid

Wat hadden ze het soms lastig, die lokale Partij van de Arbeid-leden- en raadsleden. De laatste jaren altijd maar kritiek vangen over het landelijk beleid. Tot gisteravond, toen was het opeens feest.

Nee, gemakkelijk is het niet, om raadslid te zijn. Anja van Duren ondervindt het vanaf 2014 in Menterwolde aan den lijve. Ze is sociaal-democraat in hart en nieren. Dat is ze ook wanneer de strijd om de windmolens in Meeden oplaait.

Positief blijven

Ze nodigt landelijke kopstukken uit in de plaatselijke sporthal. Partijgenoot en gedeputeerde William Moorlag komt ook. Proberen uit te leggen waarom die molens er toch komen. Van Duren en partijgenoot Gosse Huizenga zijn het er niet mee eens, maar dat verhaal landt niet bij Moorlag. Rijkscoördinatieregeling, als provincie kunnen we niks, is het betoog van Moorlag.

Je moet de moed erin houden, ervoor gaan. Ik ben in de lokale politiek gegaan om echt iets te willen bereiken Anja van Duren - PvdA Midden-Groningen

'Ja, dat was wel een teleurstelling', verzucht Van Duren. 'Als afdeling Menterwolde waren het er absoluut niet mee eens, daar hebben we met Moorlag ook hele gesprekken over gevoerd. Dat was wel lastig. Hoe we ons erdoorheen sloegen? Positief blijven, niet steeds dat standpunt verkondigen. We hebben als afdeling altijd gezegd dat dit ook niet onze keuze was.'

Maar de PvdA zakte wel ver weg in Menterwolde. Van Duren en Huizenga gaven niet op. 'Je moet de moed erin houden, ervoor gaan. Ik ben in de lokale politiek gegaan om echt iets te willen bereiken. Dan moet je doorgaan.'

Vrije val

In 2014 moet Gert Engelkens als lijsttrekker van de Pee vander Aa in Oldambt ook een bittere pil slikken. De partij zakt terug van 7 naar 4 zetels. Iedere keer wanneer er een uitslag binnenkomt, wordt de verbazing bij hem en partijgenoot Fred Greven nog groter. Het zijn moeilijke tijden.

Een jaar later staat hij op de lijst voor Provinciale Staten. Op acht. Dat moet met een beetje geluk wel lukken, denkt Engelkens. Maar ook daar is het resultaat voor de PvdA dramatisch. Van 12 naar 6 zetels en voor het eerst sinds mensenheugenis de oppositiebanken in. Engelkens komt alsnog in de Staten, maar moet daar wel even geduld voor hebben.

'We hebben echt moeilijke jaren gehad', beseft Engelkens. 'Maar ik had ook zoiets van: in maart hebben we het dieptepunt ook wel gehad. Het kon alleen maar beter worden, maar dit had ik ook niet durven hopen.'

Wederopstanding

Ze zijn samen aanwezig op de uitslag van de verkiezingsavond in Midden-Groningen, gisteravond in Het Kielzog. Daar beleven ze andere tijden. 'En toch was het gevoel de afgelopen dagen goed', zegt Engelkens. 'Ik heb in Midden-Groningen geholpen met campagne voeren en de meeste mensen waren toch wel positief over de PvdA. Ze vonden de afstraffing in maart sneu voor ons. Ik kreeg het gevoel: die kiezer gunt ons dat ook weer niet. Misschien dat dit heeft geholpen. En misschien een beetje het Asscher-effect.'

Lokaal gericht

Dat gevoel herkent Stienus Melis, al meerdere jaren fractievoorzitter van de PvdA in Bellingwedde. In de nieuwe gemeente Westerwolde is zijn partij de tweede partij. Melis stapte maandag in de stromende regen nog door het Westerwoldse land, met flyers in zijn hand om de laatste kiezer te overtuigen. Melis kwam compleet doorweekt thuis.

'Ja, en dan dit resultaat. We zijn altijd heel lokaal gericht geweest, wilden ook geen campagne voeren met een landelijk kopstuk. Het gaat toch om lokale thema's. En als dat dan dit effect heeft, is dat heel mooi.'

Het was soms lastig uitleggen wat er landelijk gebeurde. Maar de PvdA heeft altijd haar verantwoordelijkheid genomen Stienus Melis - Fractievoorzitter PvdA Bellingwedde

De afgelopen jaren waren niet de gemakkelijkste, maar Melis wil niet doemdenken. 'Het was soms lastig uitleggen wat er landelijk gebeurde. Maar ik kon het wél uitleggen. De PvdA heeft altijd haar verantwoordelijkheid genomen. En mijn vader zei ooit: Kest wel in 'n puut met meel bloazen, de kans bestoat dat 't snoetje wit is. En dat is met de PvdA ook gebeurd.'

Alle drie zijn ze tevreden. Maar ook niet meer dan dat, want één zwaluw, maakt nog altijd geen zomer.

