'Zwembad in Winsum kan bezuinigingen dragen'

Het zwembad in Winsum heeft te maken gehad met flinke bezuinigingen, maar lijkt deze overleefd te hebben. 'Het seizoen was goed', zegt wethouder Bert Westerink.

In 2013 zijn de bezuinigingen ingevoerd en dat ging niet zonder slag of stoot. Volgens toenmalige bestuursleden was dat onmogelijk omdat er al veel bezuinigd was. Het bestuur besloot op te stappen. Daarna had de gemeente moeite met het vinden van nieuwe enthousiaste mensen die het zwembad wilde runnen. Het leek er even op dat het zwembad dicht moest.

Toch is er een groep enthousiastelingen opgestaan en runt het zwembad nu met succes. Het bad is bezocht door 30.000 bezoekers en er zijn meer abonnementen verkocht dan in voorgaande seizoenen.

Financiën ook goed

De Hoge Vier sluit het seizoen financieel af met een klein exploitatietekort. De totale meerkosten voor de gemeente Winsum bedragen € 18.000. Dit resultaat is acceptabel voor de gemeente, omdat het zwembad jaarlijks een geringe subsidiebijdrage ontvangt.

Eenmalige kosten

'De meerkosten kosten worden in de toekomst minder, omdat er nu eenmalige investeringen moesten worden gedaan. Bijvoorbeeld in onderhoud, het oprichten van een nieuwe stichting en het laten ontwikkelen van een nieuwe website', vertelt wethouder Bert Westerink, die tevreden is over de exploitatie. 'Het zwembad kan de bezuinigingen van toen dus dragen'.

Om ook de kosten te drukken werkt het zwembad ook samen met zwembad De Beemden uit Bedum. Deze samenwerking moet in de toekomst verder uitgebouwd worden.

