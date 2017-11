Een anonieme geldschieter helpt het klooster in Ter Apel de winter door. Vorig jaar vielen alle verwarmingssystemen uit. De geldschieter besloot daarop een kleine 200.000 euro te schenken.

Donderdag begonnen de werkzaamheden aan het historische pand.

Te vochtig

Alleen het verwarmen van het klooster is echter onvoldoende, zegt Margriet van Klinken, de directeur van het klooster: 'Het is vooral belangrijk dat de lucht niet te vochtig is. Als de luchtvochtigheid te hoog is, gaan eeuwenoude spullen kapot. Daar ben je wel voor verzekerd, maar daar heb je niks aan. Die spullen krijg je dan nooit meer terug.'

Het is op dit moment zo vochtig in het klooster, dat kostbare spullen op een aparte plek worden opgeslagen. Daar zijn ze veilig. Verder staan op meerdere plekken apparaten die de luchtvochtigheid verminderen.

Einde van de koude handjes

Eind vorig jaar vielen alle systemen uit. Daardoor moest personeel in de kou en met handschoenen aan aan het werk. Na vandaag is dat niet meer nodig. 'Godzijdank, halleluja, ik ben zo blij', zegt de directrice.

Over de anonieme geldschieter wil ze niks zeggen. Van Klinken: 'Ik weet wie het is, maar ik ga er niks over vertellen.'

