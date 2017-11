Mestvergister in Veendam wil van dwangsom af

Deel dit artikel:











De eigenaar van de mestvergister aan de Borgercompagnie in Veendam heeft de Raad van State donderdag verzocht de dwangsom van de gemeente Veendam te schorsen. De gemeente legde een dwangsom van 25.000 euro per week op, omdat er nog steeds veel stankklachten zijn van omwonenden.Van de dwangsom wil de gemeente in ieder geval al 25.000 euro hebben. De eigenaar, de familie Dankers, is daarvoo

r naar de rechtbank Noord-Nederland gestapt. Die zaak loopt nog. 'Minder produceren is een oplossing. Daar kan Dankers morgen al mee beginnen', zegt advocaat Robert van der Velde namens de gemeente. Onrust De vergistingsinstallatie, waar jaarlijks 35.000 ton mest wordt verwerkt, heeft voor veel onrust in de omgeving gezorgd. Volgens Dankers zijn echter hoge bedragen geïnvesteerd en daardoor zouden veel klachten zijn weggenomen. 'Maar er is natuurlijk altijd een groep die nooit tevreden is al zet je er tien luchtwassers op', zegt advocaat Paul Bodden van het mestbedrijf. Aanvaardbaar niveau Het lijkt erop dat Veendam zich het probleem zelf op de hals heeft gehaald. In de vergunning van Dankers is geen geurnorm opgenomen. Wel staat in de vergunning dat een aanvaardbaar niveau van geurhinder gehaald moet worden. Staatsraad Jaap Hoekstra vond het geen handig voorschrift.

Dankers zegt tijd nodig te hebben voor onderzoek naar verdere vermindering van de geur. 'Krokodillentranen', zegt Van der Velde. Het bedrijf heeft volgens de gemeente tijd genoeg gehad om orde op zaken te stellen. Uitspraak over de dwangsom over twee weken. Lees ook: - Dankers corrigeert bewonersbrief gemeente Veendam door eigen schrijven

