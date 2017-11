Deel dit artikel:











Zoon van probeert muziek Ede Staal op Spotify te krijgen (Foto: RTV Noord)

'Ik ben in overleg met het distributiebureau om te kijken of we de muziek van mijn vader op Spotify kunnen krijgen.' Dat zegt Jasper Staal, de zoon van Ede Staal.

Woensdagochtend zei Stadjer Merijn Goris dat hij een actie aan het ondernemen is om de muziek van Ede Staal op de populaire muziekdienst Spotify te krijgen. 'Iemand moet het doen', zei Goris. Hij wil graag het hele oeuvre van de overleden Groningse zanger op de dienst krijgen. Digitale distributie 'Vorig jaar probeerde ik ook al om dit te regelen met de familie, maar dat was toen lastig', zegt Staal. 'We waren niet goed bekend met digitale distributie van de muziek van mijn vader. Ik heb contact opgenomen met platenmaatschappij Marista. Zij helpen ons met de distributie van de muziek van mijn vader en van mijn eigen muziek.' Staal weet nog niet hoe lang het gaat duren voordat de muziek van zijn vader op Spotify komt te staan. 'Ik moet het nog overleggen met mijn moeder, die de rechten van de muziek heeft. Maar als het balletje eenmaal rolt, kan het heel snel gaan.' Lees ook: - Ede Staal moet op Spotify! Goed idee?

