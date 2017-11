Veelpleger uit Stad gaat weer de fout in

De officier van justitie wil een 47-jarige veelpleger uit de stad Groningen de ISD-maatregel opleggen voor de duur van twee jaar voor een woninginbraak. Dit is een opname in een kliniek voor veelplegers. Dit zou de derde ISD-maatregel voor de Stadjer worden.

Hij werd op de 19 augustus van dit jaar aangehouden bij een woning aan de Nieuwstraat.



Inbraak

De politie kwam af op een melding van inbraak en vond de man in het portiek. In zijn jaszak had hij een afstandsbediening en hamer uit de woning. Zelf zegt hij niets met de inbraak hebben te maken.



Veelpleger

De man werd eerder dit jaar veroordeeld voor het stelen van een invalidenparkeerkaart uit een auto. Hiervoor moest hij vier weken de cel in. In januari kreeg de man een voorwaardelijke celstraf van acht weken.

