BCM krijgt boete vanwege legionellabesmetting (Foto: sidknee / flickr creative commons)

De Christelijke Stichting BCM Zorg- en Dienstverlening is volgens de economische politierechter tekortgeschoten in het melden van legionellabacteriën in het drinkwater. Dit gebeurde in 2015 van juni tot en met november en in de laatste helft van 2014.

Van opzet is geen sprake, vond de rechter. Die legde de Stichting donderdag een boete op van 2.000 euro. De Stichting is eigenaar van een collectieve watervoorziening. Deze heeft volgens de rechter verzuimd de inspecteur van VROM tijdig te informeren toen het drinkwater in 2013 en in 2014 te veel legionellabacteriën bevatte. Zeven stappen De bestuurder van BCM, die ook als voorzitter namens de Stichting bij de rechter verscheen, verklaarde niet opzettelijk te hebben verzuimd bij het melden. 'Voor je iedereen hebt benaderd, inclusief het ministerie van VROM, inspecteurs en technische dienst, moet je zeven stappen doorlopen. Dat hebben we gedaan. Er zat alleen veel tijd tussen het melden, de controles en de uitslagen', stelde de bestuurder. Meldplicht Na een controle eind 2014 werd de Stichting opnieuw geconfronteerd met een te hoge concentratie van legionellabacteriën. De bestuurder van BCM zegt daarop de technische dienst te hebben ingeschakeld. De Stichting heeft daarnaast de plicht dit te melden bij de inspecteur, maar deze wist van niets. Meldverzuim Volgens de rechter heeft de Stichting geen opzet gehad in het meldverzuim, maar is er wel sprake van een een tekortkoming. 'Met name de doelgroep kwetsbare mensen in uw woonvorm, zijn een risicogroep', maande de rechter. Lagere boete De Stichting kreeg vanwege de legionella een boete van 5000 euro, maar verzette zich daartegen. De zaak kwam nu voor de economische politierechter. Deze besloot deze tekortkoming, die verder geen gevolgen heeft gehad voor bewoners, af te doen met een boete van 2000 euro. Een voorwaardelijk deel van 1500 euro geldt als forse waarschuwing.