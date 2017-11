Abel Tasmanjaar van start met tentoonstelling in Scheepvaart Museum

'Land in zicht!' Met die klassieke zin alarmeerde een scheepsjongen bovenin de mast de bemanning van de Heemskerck, het schip van Abel Tasman. De Groninger die vandaag precies 375 jaar geleden Tasmanië ontdekte.

In het Noordelijk Scheepvaart Museum in de stad Groningen gaat vrijdagmiddag de tentoonstelling 'Aan boord bij Abel Tasman' van start.

Belangrijke rol navigator

Vrijwel niets is er bewaard gebleven van Abel Tasman (1603-1659) en zijn schip. Daarom vertelt de tentoonstelling het verhaal vanuit het perspectief van een aantal bemanningsleden. Onder hen navigator Frans J. Visscher, die een belangrijke rol speelde bij de ontdekking van Tasmanië. Hij adviseerde Tasman om wat noordelijker te varen, anders was Tasman onder Tasmanië doorgevaren.

Opening Tasmanjaar

Abel Tasman werd in 1603 geboren in Lutjegast en in dorpshuis 'De Kompas' vindt vrijdag dan ook de opening plaats van het Tasmanjaar. De opening wordt verricht door de ambassadeur van Nieuw-Zeeland, Lyndal Walker. Op een speciale website zijn alle wetenswaardigheden over Tasman verzameld.

Zuidland ontdekken

Tasman was door zijn opdrachtgever, de VOC, op weg gestuurd om het 'Zuidland' te ontdekken. Het onbekende continent waarvan men overtuigd was dat het ergens ten zuiden van Australië moest liggen. Tasman moest kijken of er met de lokale volkeren handel viel te drijven. Dat viel nogal tegen. De eerste ontmoeting met de Maori's op Nieuw-Zeeland eindigde met de dood van vier Nederlandse matrozen.

Geschiedenisboeken

Ook de VOC vond dat de expedities van Tasman - er zouden nog twee volgen - weinig hadden opgeleverd. Maar dankzij de ontdekking van Tasmanië en Nieuw-Zeeland veroverde de enige Groninger ontdekkingsreiziger wel een plaats in de geschiedenisboeken.