Toch nog compensatie voor gedupeerde passagiers Hellas Travel

Reizigers die in 2015 met Hellas Travel van Eelde naar Corfu wilden vliegen, krijgen alsnog hun geld terug. De rechtbank in Assen heeft bepaald dat de Griekse luchtvaartmaatschappij Aegean Airlines de schade van de gedupeerde passagiers moet vergoeden. Dat meldt RTV Drenthe.

blank">RTV Drenthe.

Hellas Travel bood vluchten aan die door Aegean Airlines uitgevoerd zouden worden. De Griekse luchtvaartmaatschappij annuleerde de vluchten echter omdat Hellas Travel failliet werd verklaard.

Afgewezen schadeclaims

Schadeclaims van passagiers werden aanvankelijk door Aegean Airlines afgewezen, waarna claimbureau EUclaim een zaak aanspande namens de gedupeerden. 'Er zijn nu tien zaken behandeld, en wij vertegenwoordigen nog 44 anderen waarvoor we een juridische procedure zijn gestart', laat Marieke Hannink van EUclaim weten.

Aegan is verantwoordelijk

Behalve het geld van hun tickets krijgen gedupeerden ook een compensatie van rond de 400 euro per persoon. Hannink: 'De rechter vindt dat de annulering kan worden toegerekend aan Aegean Airlines. Aegean is degene die besloten heeft te annuleren, er is geen buitengewone omstandigheid. Ze moeten daarom compensatie betalen.'

