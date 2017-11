'Stuur de NAM de rekening voor het mislukte aardwarmteproject'

De rekening voor het mislukken van aardwarmteproject WarmteStad moet bij de NAM terechtkomen. Die oproep deed Jaap Borg, wethouder van de gemeente Menterwolde, donderdagmiddag.

Borg sprak tijdens de aandeelhoudersvergadering van het Waterbedrijf Groningen.

Wie veroorzaakt de beving?

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelde eerder dat het onverstandig is om geothermie toe te passen in een gebied waar al bevingen zijn. Volgens het SodM zou het dan niet meer duidelijk zijn of de beving wordt veroorzaakt door gaswinning of door geothermie en wie er voor de bevingsschade moet opdraaien.

Bijgepraat

De aandeelhouders van het Waterbedrijf zijn tijdens de vergadering bijgepraat over de stand van zaken rondom het aardwarmteproject in de stad Groningen. Alle Groninger gemeenten en de provincie zijn aandeelhouder van het Warmtebedrijf.

Zes miljoen euro

Het afblazen van het project kost in totaal zes miljoen euro. De helft daarvan is voor rekening van het Waterbedrijf. Die is op zijn beurt namelijk weer aandeelhouder van WarmteStad, de organisatie die geothermie zou uitvoeren. De overige drie miljoen moet de gemeente Groningen.

{Quote:Jaap Borg - Wethouder:De vraag is nu of de NAM aansprakelijk kan zijn voor het feit dat we hier geen warmte kunnen winnen]

Jaap Borg zou het niet meer dan normaal vinden dat de NAM de portemonnee trekt nu er voorlopig niet naar aardwarmte geboord kan worden. 'De vraag is nu of de NAM aansprakelijk kan zijn voor het feit dat we hier geen warmte kunnen winnen.' Borg wil dat die vraag onderzocht wordt. Het Waterbedrijf deed Borg geen toezeggingen over zijn suggestie.

Stilgelegd door onenigheid

Het aardwarmteproject is stil gelegd omdat er te veel onenigheid onder deskundigen is. Die onenigheid gaat onder meer over de veiligheid van het boren naar aardwarmte in Groningen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) concludeerde in een eerder rapport dat boren naar grondwater niet wenselijk is omdat het zou kunnen leiden tot extra bevingen.

Aardwarmte op transport

De wethouder uit Menterwolde stelt voor op een andere plek in het land aardwarmte op te pompen. 'Dan kunnen we het transporteren en naar de stad laten komen. Ik vind dat je dat moet onderzoeken.'

Waterbedrijf was ook verrast

Directeur Riksta Zwart van het Waterbedrijf liet, net als de gemeente Groningen, weten verrast te zijn door de kritiek waarmee het SodM ineens kwam. 'De kritiek kwam voor ons onverwacht. De constatering is nu dat geothermie prachtig is, maar de veiligheidsaspecten onvoldoende duidelijk zijn.'

Rol van Raad van Commissarissen

Wethouder Mathilde Stiekema vroeg namens de gemeente Haren meer duidelijkheid over de rol van de Raad van Commissarissen (RvC) van het Waterbedrijf. 'Is het toezicht op dit project wel echt onafhankelijk geweest?' 'Ja', zei de voorzitter van de raad vol overtuiging.

Financieel risico was bekend

'We wisten dat er een financieel risico was', zegt voorzitter van de RvC Ab Meijerman. Toch had hij op een ander moment in het project het risico berekend. Namelijk ten tijde van de eerste proefboring. Dat zou namelijk het moment zijn waarop duidelijk moest worden of het project door kon gaan. 'Dat we een financieel risico liepen, dat was bekend. En dat hebben we ook gedeeld met onze aandeelhouders.'

Alternatieve bron

In navolging tot de gemeente Groningen gaat het Waterbedrijf nu onderzoeken welke andere bron aangeboord kan worden om toch alternatieve energie te kunnen leveren. Het bedrijf heeft namelijk contracten afgesloten om dergelijke energie te leveren. De afspraken die daarover zijn vastgelegd komen niet in gevaar, verzekerde directeur Riksta Zwart.

Lees ook:

- Ook alle collegepartijen in Stad willen onderzoek naar mislukt aardwarmteproject

- Spoeddebat aardwarmteproject zonder gevolgen voor wethouder

- WarmteStad: van voorbeeldproject tot fiasco

- Dit moet je weten over het aardwarmteproject in stad Groningen