In Finsterwolde is donderdag een kraan van een vrachtwagen afgebroken en op het dak van een supermarkt beland. Dat gebeurde tijdens het leeghalen van een ondergrondse glasbak. Bergers waren enkele uren bezig om de kraan en de container op te ruimen.

Over eventuele schade aan het pand is niets bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Bij het incident raakte niemand gewond.