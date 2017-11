Groninger maakt furore op de Surinaamse voetbalvelden

Stage lopen in het buitenland is al een groot avontuur. Zeker wanneer je voor een jaar naar Suriname gaat om ontspoorde jongeren weer op het rechte pad te krijgen. Frederik Specken (24) uit Groningen heeft de kans met beide handen aangepakt. Het betekende wel dat hij een jaar niet kon voetballen bij zaterdag eersteklasser Oranje Nassau, maar stoppen wilde hij niet.

Dus ging Specken op zoek naar een club in Suriname.

Debuut in hoofdklasse

Via, via kwam hij bij SV Walking Boyz Company (WBC) terecht, dat op het hoogste niveau in Suriname speelt. Zondag maakte Specken zijn debuut in de Surinaamse Hoofdklasse. De topper tegen Notch ging met 1-0 verloren. De wedstrijden ervoor won WBC en de club wil zich in de strijd om de Surinaamse titel mengen. 'We hebben een goede ploeg en gaan ook voor het kampioenschap', aldus Specken, die in Nederland behalve voor Oranje Nassau ook bij Be Quick en de A-junioren van FC Groningen speelde.



Voetbal is hier compleet anders. Het spel is sneller en fysieker, maar van taktiek is geen sprake Frederick Spekken - Voetballer bij SV Walking Boyz Company

Compleet anders

Als het kampioenschap binnen wordt gehaald, plaatst WBC zich voor de voorronden van de Caribbean Club Championship, de equivalent van de Europese Champions League. Het voetbal in dit Zuid-Amerikaanse land is volgens de jonge Groninger niet met Nederland te vergelijken. 'Het is compleet anders. Het spel is sneller en fysieker, maar van taktiek is geen sprake. Het gaat op intuïtie. Daarnaast is er sprake van een hoge luchtvochtigheid en zijn de temperaturen ook hoger. Ze hebben de zaakjes hier trouwens wel goed voor elkaar. De wedstrijden worden rechtstreeks op tv uitgezonden.'

Van profvoetbal zoals in Europa is echter geen sprake. 'De meeste spelers werken ernaast en we trainen drie keer in de week. Maar het niveau is wel hoog en we hebben een aantal internationals in de selectie die zo mee kunnen in de Eerste Divisie.'

Jan

Specken is al sinds augustus in Suriname, maar was pas afgelopen weekend speelgerechtigd. 'Ik dacht eerst dat ze het hier in Paramaribo niet goed voor elkaar hadden, maar dat was niet zo. De KNVB dacht dat ik op Aruba speelde, maar dat probleem is nu dus ook verholpen', lacht de Groninger, die in Suriname met zijn tweede naam Jan wordt aangesproken. 'Ik dacht eerst, hoe kan dat nou? Maar toen kreeg ik mijn spelerspas onder ogen. Op de een of andere manier is 'Frederik' weg gevallen en staat er Jan.



Kleding, voetbalschoenen en vervoer worden voor ons geregeld Frederick Spekken - Voetballer bij SV Walking Boyz Company

Brunswijk

Komend weekend neemt WBC het in Paramaribo op tegen Inter Moengotapoe, de club van politicus, zakenman en ex-rebellenleider Ronnie Brunswijk. 'Zij zijn de laatste jaren kampioen geworden dus is het een lastige wedstrijd, maar we gaan d'r voor', stelt Specken. Hij is trouwens niet de enige buitenlander in de selectie.. Er voetballen drie Brazilianen en drie spelers uit Haïti. WBC heeft de zaakjes verder goed voor elkaar. 'Kleding, voetbalschoenen en vervoer worden voor ons geregeld. En bovendien wordt er ook altijd voor eten en drinken gezorgd na afloop van de wedstrijd.'

Specken blijft nog tot volgend jaar augustus in Suriname, maar keert dan zeker terug naar Groningen. 'Ik wil afstuderen en moet terug. Langer blijven om te voetballen is geen optie', laat de Stadjer weten.