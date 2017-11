Gratis deelauto's moeten van Stadswerf parkeerwalhalla maken

Koop of huur en huis en ontvang twee elektrische auto's gratis. Het lijkt te mooi om waar te zijn, toch gebeurt het in de Groninger wijk Stadswerf, tussen de Oosterparkwijk en het Van Starkenborghkanaal. Kleine kanttekening: het gaat hier wel om deelauto's.

Onder de noemer Stadswerf Carsharing werd het initiatief donderdag gelanceerd door wethouder Roeland van der Schaaf en gedeputeerde Nienke Homan.

Parkeerruimte schaars

Het idee komt voort uit de steeds drukkere bezetting van parkeerplaatsen in de stad, meldt bedenker UrbanLiving. 'Naast het feit dat elektrisch rijden duurzaam is, is carsharing tevens gunstig voor de parkeerruimte in de omgeving, die vaak erg schaars is in stedelijke gebieden. Bovendien is carsharing financieel zeer aantrekkelijk voor haar gebruikers.'

Vervanging voor tweede auto

Volgens UrbanLiving is er ook in andere wijken interesse om een dergelijke vorm van carsharing op te zetten. 'We willen dit mobiliteitsconcept de komende jaren meer toepassen. Carsharing vervangt de tweede eigen auto en ook steeds meer de eerste auto. Traditionele parkeernormen kunnen door deze integratie van mobiliteit en vastgoed omlaag, zoals reeds in de Randstad gebeurt.'

