Ondervraging van fraudeverdachten in Rendo-zaak duurt langer

De zaak dient in de Noordelijke Fraudekamer in Assen (Foto: Google Maps)

De Noordelijke Fraudekamer heeft niet genoeg aan tien zittingsdagen voor de ondervraging van twee oud-directeuren over hun rol in een omvangrijke fraudezaak.

De 58-jarige Richard W. uit Groningen en Stephan V. (51) uit Meppel worden ervan verdacht dat zij als oud-bestuurders van Rendo miljoenen achterover hebben gedrukt.



Fors dossier

Nauwgezet spitten de rechters in Assen het dossier van bijna 10.000 pagina's door. Ze hebben veel kritische vragen over de rol van deze heren. Donderdag, tijdens de tweede zittingsdag, kwamen de rechters tot de conclusie dat ze meer tijd nodig hebben. Maandag 27 november worden deze beide hoofdverdachten verder aan de tand gevoeld.

Waar worden ze van verdacht?

Rendo wilde na een stroomstoring in 2003 in Steenwijk een nieuwe centrale bouwen. Die moest een dergelijke storing in de toekomst voorkomen. De Splitsingswet voorkwam dat Rendo deze centrale in eigen beheer kon bouwen. Daarom werd de onafhankelijke onderneming Stramproy Green Investments (SGI) opgezet. De hoofdverdachten bleken daar achter de schermen aan de touwtjes te trekken.

Stromannen ingezet

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben beide mannen zich schuldig gemaakt aan oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte, vervalsen van statuten en jaarstukken. De 51-jarige Meppeler liet de aandelen op naam van zijn toenmalige echtgenote zetten. De Groninger spande een bevriende tennisleraar voor dit karretje. Die wist helemaal niets af van de energiemarkt, 'maar was wel een goede ondernemer', zei W. tegen de rechters.

Dubbele petten

De rechters vroegen stevig door over deze 'dubbele petten'-constructie. De verdachten beweerden telkens in het belang van Rendo te opereren. Daar zetten de rechters hun vraagtekens bij. Over de lening zou acht procent rente worden betaald. In 2009 was nog niets afgelost, omdat de fabriek nog niet draaide en er daarom geen inkomsten waren.

Grote lening

De directie van Rendo gaf uiteindelijk een lening van 35 miljoen, terwijl vijf miljoen was afgesproken. Dit geld ging onder meer op aan grond en gebouwen. De raad van commissarissen werd slecht geïnformeerd, bleek tijdens de zitting. 'We wilden geen slecht nieuws brengen.'

Uitgekocht

In 2009 ontstond een conflict tussen Rendo en SGI, omdat er vraagtekens werden gezet bij wie echt voordeel hadden aan dit project. In dat jaar liet W. zich uitkopen door SGI en kreeg hij via zijn bedrijf Woldomus voor ruim 5,5 miljoen euro. V. ontving via zijn bedrijf Marcella bijna 3 miljoen euro.

Rendo deed in 2012 aangifte. De nieuwe centrale in Steenwijk ging in 2013 failliet.

