Opgepakte vrouw in moordzaak Halil Erol weer vrij

De vrouw die een week geleden werd aangehouden vanwege betrokkenheid bij de moord op Halil Erol in 2010, is vrijgelaten. De politie verdenkt de 39-jarige Groningse van het wegmaken van het lijk en/of het beschikbaar stellen van haar woning, maar die feiten zijn inmiddels verjaard. Justitie ziet dus geen reden haar langer vast te houden.

Het lichaam van Halil Erol is in die woning aan de Doornbosheerd in stukken gesneden, vermoedt de politie.

Brandende auto

De 34-jarige Erol uit Steenwijk werd in februari 2010 als vermist opgegeven. Zijn auto werd een maand later zonder kentekenplaten brandend aangetroffen in het Groningse Haren. In juni werden in het buitengebied van Steenwijk zijn armen en benen in een zak aangetroffen. In 2013 werden op meerdere plekken in Nederland nog meer lichaamsdelen van hem gevonden.

Dinsdag werd in Opsporing Verzocht nog gezocht naar nieuwe tipgevers in deze zaak.

