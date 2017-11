Vrouw moet 79.000 euro terugbetalen na fraude

Een voormalig inwoonster van Musselkanaal moet 79.000 euro terugbetalen aan de Sociale Verzekerings Bank (SVB). De vrouw heeft volgens de rechter met opzet nagelaten de SVB te informeren dat ze samenwoonde, terwijl ze een nabestaandenuitkering genoot.

De rechter legde de vrouw verder een werkstraf van zestig uur en vijf maanden voorwaardelijk gevangenisstraf op wegens voor uitkeringsfraude.

Vrouw weigerde mee te werken

De SVB stelde een onderzoek in nadat er een melding van samenwonen over de vrouw was binnengekomen. In maart 2015 kreeg de vrouw huisbezoek, maar ze weigerde mee te werken. De man die bij haar woonde, zou een kostganger zijn. Maar volgens de officier van justitie klopte niets van dit verhaal. Zij eiste zes maanden cel voor de vrouw. 'Het is de ergste vorm van ondermijning. Daarbij weigert ze mee te werken', zei de officier.

Eerder veroordeeld

De rechter besloot anders. Hij legde haar een werkstraf op met een forse voorwaardelijke celstraf, indien de vrouw zou meewerken aan schuldhulpverlening en ze zich zou melden bij Reclassering. De vrouw knikte op zitting. Ook haar raadsman was het daarmee eens.

De vrouw is eerder voor uitkeringsfraude veroordeeld geweest.