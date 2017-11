Lois Abbingh trefzeker voor Nederlandse handbaldames

De Nederlandse handbaldames lijken klaar voor het wereldkampioenschap dat volgende maand in Duitsland plaatsvindt. Tegen Italië werd de laatste oefenwedstrijd overtuigend gewonnen, met 41-16. De Groningse Lois Abbingh was met zeven treffers topscorer bij Nederland.

De 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Italië maakt deel uit van de trainingsstage die de handbalsters deze week afwerken op Papendal. Op 2 december begint Oranje aan het WK in Leipzig tegen Aziatisch kampioen Zuid-Korea.



Zelfvertrouwen tanken

Tegen Italië konden de handbalsters veel zelfvertrouwen opdoen. In een uitverkocht Sportcentrum in Eindhoven kwamen bijna alle speelsters van Oranje tot scoren. In de rust leidde Oranje al met 17-8.

Naast de zeven treffers van Abbingh scoorden Estavana Polman (5), Danick Snelder, Martine Smeets, Angela Malestein (4) en Laura van der Heijden (3) er ook op los.



WK-selectie

De bondscoach heeft al veertien speelsters geselecteerd voor het WK. Tijdens de stage vult ze haar ploeg met nog twee speelsters aan.

Lees ook:

- Lois Abbingh scoort acht keer in kwalificatieduel tegen Kosovo