FC trekt met Jenssen en Idrissi ten strijde tegen Feyenoord

Ruben Jenssen keert zaterdagavond terug in de basis bij FC Groningen. In de thuiswedstrijd tegen Feyenoord vervangt hij de geschorste Ludovit Reis.

Oussama Idrissi en Mike te Wierik maken ook hun opwachting. Idrissi viel vorige week tegen Vitesse dermate goed in dat hij de voorkeur krijgt boven Uriel Antuna. Te Wierik keert terug na een schorsing en vervangt de aan de enkel geblesseerde Kasper Larsen.

Amir Absalem en Django Warmerdam zijn weer fit. Wel beginnen ze beiden op de bank.

0-5

De rillingen lopen de meeste Groningers over de rug bij het terugdenken aan de vorige editie van FC Groningen-Feyenoord. Op de eerste speeldag van vorig seizoen werd het in Groningen 0-5.

6-0

Het is inmiddels zes seizoenen geleden dat de FC thuis won van Feyenoord. Het was meteen de meest legendarische zege op de Rotterdammers in de clubhistorie. Het werd 6-0. Voor de liefhebbers: Dusan Tadic, Maikel Kieftenbeld, Petter Andersson, Leandro Bacuna, Virgil van Dijk en Hyun-Jun Suk scoorden.

Champions League in de benen

De Rotterdammers speelden doordeweeks in de Champions League tegen Manchester City. In de slotfase maakten de Engelsen het verschil in eigen huis: 1-0.

Vijf competitieduels zonder zege

In de competitie snakt Feyenoord naar een overwinning. De laatste vijf duels lukte het de regerend landskampioen niet om te winnen. Van Ajax werd verloren (1-4). Tegen PEC Zwolle, Roda JC, ADO Den Haag en VVV Venlo kwam de ploeg niet verder dan een gelijkspel.

FC Groningen Live

FC Groningen-Feyenoord is zaterdag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 19.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Barend Beltman. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen-Feyenoord begint om 19.45 uur.

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Kane, Memisevic, Te Wierik, Van Nieff; Jenssen, Doan, Bacuna; Idrissi, Van Weert, Mahi.