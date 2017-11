Schildersbedrijf uit Stad dubbel in de prijzen: 'Het is echt helemaal top'

Personeel van schildersbedrijf De Graaf uit Stad beleefde donderdag een topavond in Amsterdam. Het bedrijf won twee titels bij de Nationale SchildersVakprijs. 'Echt fantastisch', zegt directeur Peter Bult.

De Publieksprijs en de Klanttevredenheidspluim waren voor De Graaf. 'We gingen met een groep collega's naar het Amstel Hotel, dat is natuurlijk al een feestje. En dan loop je ook nog met twee prijzen naar buiten. Het was een groot feest. En nog!', jubelt Bult.

Restauratie zaal universiteit

De Publiekprijs werd gewonnen met de restauratie van een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, aan de Oude Boteringestraat. 'Die is helemaal teruggebracht naar de staat zoals het begin vorige eeuw was. Enkele duizenden mensen hebben voor ons gestemd, dat heeft de doorslag gegeven dat de prijs mee naar Groningen is gegaan.'

En dan sleepten de schilders uit Stad ook nog de Klanttevredenheidspluim in de wacht. Bult: 'Er waren negen bedrijven genomineerd, klanten daarvan zijn gebeld. Wij kwamen eruit als bedrijf met de hoogste klanttevredenheid. Een waardering voor ons bedrijf waar ik supertrots op ben.'

''Ik kan geen keuze maken tussen de twee prijzen, maar als je door je klanten gewaardeerd wordt, is het eigenlijk het allermooiste.'

'Een heel trotse man'

Bult is dolgelukkig met de eer die zijn bedrijf ten deel viel. 'Wij blijven Groningers: we moeten niet naast onze schoenen gaan lopen. 'Morgen gaan we gewoon weer naar kantoor', zei ik gisteravond. En daar zitten we nu ook allemaal weer. Maar we gaan wel een feestje vieren, samen met elkaar. Hier zit een heel trotste man achter z'n bureau. Het is echt helemaal top!'