Rondje Groningen: 'Ik ben geen klootzak'

Elke dag zet RTV Noord de leukste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: bijzondere kaarten, de paniekpiet en indringende ogen.

1) Succes met je ski's ophalen

John uit Stad en is een weekje skiën en, eeh... Dat gaat, aardig? Oordeel zelf.



2)

Zo klinkt Eurosonic-Noorderslag 2018

Eurosonic-Noorderslag wordt genieten, dat staat vast. Alvast een voorproefje van de bands die je in januari kunt horen? Check dan deze playlists op Spotify en YouTube.

3) In kerststemming

Ze staan er allemaal op: het Prinsenhof, Scheepvaartmuseum, het Forum in aanbouw, de Korenbeurs en al het moois dat je binnen de Diepenring in Stad vindt. De kerstkaart van Sebas van den Brink is gelijk een stukje promotie voor ons pronkjewail in golden raand.



4) Paniekpiet

Wacht even, kerstkaarten? Eerst is de goedheiligman nog in het land. Zal die goede Sint ook nog in Oldamt komen? Het spant het erom, meldt de Paniekpiet.



5) Bootjespuzzel



De Pelikaan, Gouden Bodem, Jantje, Mars... Het zijn zomaar wat namen van schepen die te zien zijn tijdens WinterWelvaart in Groningen. Het was even passen en meten om ze allemaal een plekje in de gracht te geven.



6)

Klaar voor de Hel? Start!

Zondag is het zover. Dan wordt de 40e Hel van het Noorden geroeid op het Eemskanaal. Roeiers uit heel het land doen een gooi naar eeuwige roem.



'Je kiest hier niet voor. Ik heb een paar verkeerde keuzes gemaakt, en vervolgens maakt dat je hele leven kapot', zegt de bekende Stadse straatkrantverkoper Jonny. Zijn verhaal is hoopgevend, hij timmert aan de weg om zijn leven op de rit te krijgen.



Bekijk de aflevering hier.

Niet alleen Jonny zit in de aflevering. De filmploeg volgt ook stadsmuzikant Moti, studente Maaike die armbandjes maakt voor zieke kinderen en vrijwilliger Rene die werkt in het Odensehuis.

8) Dalende zon

De regen kwam deze week met bakken uit de lucht. Maar diezelfde lucht bood nog meer moois, zag Kas van Zonneveld gisteravond.



9) Groeten uit 1781

'Kaart of landtafereel der provincie van Groningen en Ommelanden verdeelt in deszelfs byzondere quartieren, districten en voornaamste iurisdictien.' Behoorlijk historisch, deze handgekleurde 'borgenkaart' uit het archief van de UB Groningen. Hij stamt uit 1781. In de rand zie je afbeeldingen van Groninger borgen.



10) 'De kleine Kuip'

Nog meer historie, maar dan in het voetbal. Morgen speelt de FC tegen Feyenoord. Dat affiche roept warme gevoelens op bij John de Wolff. Op 31 mei 1993 beslisten de Rotterdammers uit bij Groningen namelijk het kampioenschap. Groningen werd met 0-5 afgedroogd. Pijnlijke beelden voor FC-fans dus.

Wie de Westerkade in Stad bezoekt, kan niet om ze heen. Deze indringende portretten vormen een reizende tentoonstelling over slachtoffers van mensenhandel. De foto's zijn nog tot 15 december te bezichtigen.

[Instagram:https://www.instagram.com/p/Bb4evlylhSB/?taken-at=1019151906]

12) 'Dolle Dries'

Triest nieuws voor Ron Jans. De vader van de huidig technisch manager van de FC is op 90-jarige leeftijd overleden. Dries Jans, bijgenaamd ´Dolle Dries´ maakte furore bij PEC Zwolle.



13) (T)rouw

Een teder moment op het water in Nieuwe Statenzijl. Daar wijkt een Nijlgans geen seconde van de zijde van zijn/haar overleden partner. Natuurliefhebber Bart van Buren legde het tafereel vast op de gevoelige plaat.



14) Melkweg

Een molen en de Melkweg. Meer had fotograaf Peter Tulner niet nodig om gisteravond deze topplaat te schieten. Goed weekend!



Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Bekijk hier andere edities.