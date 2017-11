'Verdachte van moord op Monique Roossien doet zelfmoordpoging'

De 44-jarige Sjonny W. die verdacht wordt van de moord op de Groningse prostituee Monique Roossien, heeft een zelfmoordpoging gedaan in zijn cel in Zaanstad.

Medegedetineerden spreken van een bloedbad in zijn cel. Dat meldt De Telegraaf.

Meerdere moorden

Vorige week werd duidelijk dat de klusjesman uit Amsterdam, die al vastzat voor de moorden op twee andere prostituees in 2004 en 2017, nu ook verdacht wordt van de moord op Roossien.

Roossien, die als prostituee in Amsterdam werkte, werd in 2003 op 26-jarige leeftijd doodgeslagen. De moordenaar dumpte haar lichaam aan de rand van het IJmeer bij Amsterdam. Het werd daar bont en blauw geslagen in de foetushouding aangetroffen.

Scherp voorwerp

Sjonny W. heeft woensdag enige tijd doorgebracht in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de gevangenis in Zaanstad. 'Kennelijk waren er zorgwekkende signalen over zijn psychische toestand', aldus De Telegraaf. Bij terugkomst in zijn cel zou hij een aantal malen hard met zijn hoofd tegen de muur hebben geslagen. Volgens De Telegraaf heeft hij daarna met een scherp voorwerp in zijn polsen en lies gesneden. Het is onduidelijk hoe W. aan een scherp voorwerp kon komen.

