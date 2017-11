Raadsnestor Bedum draagt stokje over aan 'nieuwe generatie'

Na bijna twintig jaar in de raad van Bedum, vindt Jan Berghuis (64) van de ChristenUnie het tijd om het stokje over te dragen aan een jongere collega. De nieuwe fractievoorzitter is de 32-jarige Bernd de Jong.

'Ik doe een stapje terug en keer na de gemeenteraadsverkiezingen niet terug', vertelt Berghuis, die ook raadsnestor is. 'Dan is de nieuwe gemeente Het Hoogeland een feit. Tot die tijd werk ik mijn collega in.' Berghuis kijkt met veel plezier terug op zijn fractievoorzitterschap. 'Je bent overal nauw bij betrokken en denkt mee over de toekomst van Bedum.'

Dichtbij de mensen

Berghuis omschrijft zichzelf als doorpakker; hij houdt niet van stroperige processen. Dat gaat hij dan ook overbrengen op de kersverse fractievoorzitter. 'Ik heb mij altijd meer een volksvertegenwoordiger gevoeld dan politicus', vertelt Berghuis. 'Het is mooi om iets voor de eigen bevolking te doen.'

Blijdschap

Per 1 december neemt Bernd de Jong die sinds 2014 in de raad zit, het fractievoorzitterschap over. 'Ik ben enorm blij en vereerd dat ik voorzitter mag worden van deze fractie', zegt hij. De fractie is op haar beurt blij dat ze nog gebruik kan maken van de kennis en ervaring van Berghuis.