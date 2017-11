Weersverwachting voor 'De Hel' is gunstig

Kabbelend water bij het verenigingsgebouw van roeivereniging Aegir in Groningen. De wind is nog niet voldoende op sterkte. Voor zondag zijn de verwachtingen iets beter; als je van slecht weer houdt tenminste.

Er wordt windkracht 5 verwacht en regen, wellicht ook hagel. Typisch weer voor de 'Hel van het Noorden'.

Hels

'Het wordt hels weer gelukkig', vertelt wedstrijdleider Max Cornel als hij op zijn laptop de voorspellingen ziet. 'De wind komt er schuin op te staan, zodat de roeiers nog wel wat dekking kunnen zoeken onder de wal. En het wordt koud genoeg.'

Uniek

Het is niet alleen de roeirace van zes kilometer die de Hel van het Noorden uniek maakt. 'Je moet eerst tien kilometer oproeien op het Eemskanaal en na de wedstrijd nog eens vier kilometer om terug te varen.'

Populair

Ondanks de vaak erbarmelijke omstandigheden is het evenement elk jaar volop in trek bij de roeiers en roeisters. 'De race is vooral populair bij roeiers met veel ervaring. Wat ook mooi is dat er mannen en vrouwen van de Nederlandse roeibond aan de start staan. Ook voor coaches is het een mooi moment om te kijken hoe hun roeiers ervoor staan', zegt Cornel met enige trots.

