Verkiezingen Westerwolde: ChristenUnie komt twee stemmen tekort, geen hertelling

De ChristenUnie komt twee stemmen tekort voor een zetel in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerwolde. Dat blijkt uit de definitieve uitslag van de woensdag gehouden raadsverkiezingen.

Het hertellen van de stemmen - zoals de ChristenUnie wilde - is geen optie, waardoor de partij definitief naast een plek in de raad grijpt. Een hertelling kan volgens de Kieswet alleen als er een vermoeden is dat er fouten zijn gemaakt bij het stembureau. En daarvan is hier geen sprake.

Winst Gemeentebelangen

Inwoners van de huidige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde moesten naar de stembus, omdat ze per 1 januari samen verder gaan als Westerwolde.

Gemeentebelangen won de verkiezingen in Westerwolde en behaalde zes zetels. De Pvda kreeg vijf zetels.

Lees ook:

- Gemeentebelangen wint verkiezingen in Westerwolde

- Waar komen de nieuwe raadsleden vandaan?

- 'De wederopstanding van de PvdA is in Westerwolde begonnen'

- Lees terug: Liveblog Westerwolde: Gemeentebelangen toch nog langs PvdA