Definitieve uitslagen: vijf raadsleden via voorkeurstemmen gekozen

In de gemeente Westerwolde komen drie raadsleden die met voorkeurstemmen gekozen zijn, in Midden-Groningen twee. Dat blijkt uit de definitieve verkiezingsuitslagen. Bewoners van de nieuwe fusiegemeenten die vanaf 1 januari 2018 bestaan mochten woensdag stemmen.

In Midden-Groningen zal het geluid van het buitengebied nu toch luider klinken dan aanvankelijk gedacht.

Jan Velthuis krijgt een zetel in de fractie van Gemeentebelangen. Hij komt uit de huidige gemeente Menterwolde en neemt de zetel in die eerst naar Christiane Tholen uit Hoogezand-Sappemeer leek te gaan. Fré Bos uit de gemeente Slochteren komt namens het CDA in de raad, in plaats van Maarten van der Meijden uit Hoogezand-Sappemeer.

Woensdag werd al duidelijk dat de PvdA de verkiezingen won, met vijf zetels.

Definitief niet

Roodgewoon en de Seniorenpartij komen definitief niet in de raad van Midden-Groningen.

Westerwolde

In Westerwolde worden drie zetels met voorkeursstemmen ingevuld. Bart Huizing en Henk Brouwer komen voor de PvdA in de raad, Seine Lok namens het CDA.

Huizing (PvdA) komt in de plaats van Wim Eilert, CDA'er Lok neemt de zetel over van Wilt Meendering. Henk Brouwer krijgt namens de PvDA een restzetel.