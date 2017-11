Deel dit artikel:











Lopend Vuur: 'Ik shop ook steeds vaker online' (Foto: Koen van Weel/ANP)

Steeds vakers kopen we onze spullen online. In 2017 kocht meer dan een kwart van de bevolking levensmiddelen of cosmetica via internet. Kleding en sportartikelen staan aan de absolute top, die worden het vaakst online gekocht. Dat heeft het CBS berekend.

Maar er zijn dus ook miljoenen Nederlanders die liever traditioneel winkelen. Hoe zit dat bij jou? Zie jij liever je spullen in het echt, of bestel je het gewoon online en laat je het thuis bezorgen. Laat het ons weten in ons Lopend Vuur: 'Ik shop ook steeds vaker online'.

