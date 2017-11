Hof wijst verder aanvullend onderzoek zaak 'Jumbo-bomber' af

Het Gerechtshof in Leeuwarden wijst de aanvraag af voor verder aanvullend onderzoek in de hoger beroepzaak van de 'Jumbo-bomber.'

Alex O. werd in juli 2016 veroordeeld tot acht jaar cel voor afpersing van Jumbo. O. staat bekend als de 'Jumbo-bomber' omdat hij bij twee filialen van het supermarktconcern in de stad Groningen explosieven plaatste. Eén van deze bommen explodeerde, de andere kon op tijd onschadelijk worden gemaakt.

Tegen de lamp

Het duurde maanden voordat de politie O. op het spoor kwam. In oktober 2015 liep hij tegen de lamp, toen hij opnieuw een afpersingspoging deed.

'Onschuldig'

O. houdt vol dat hij onschuldig is en ging in hoge beroep. Dat liet op zich wachten, omdat de advocaat van O. om aanvullend onderzoek vroeg. Dat is ook gebeurd. Onlangs vond een zogeheten regiezitting plaats. De advocaat diende toen een verzoek in om nog meer aanvullend onderzoek, maar dat vindt het hof dus niet nodig.

Datum nog onbekend

Het hoge beroep vindt waarschijnlijk in maart volgend jaar plaats. De exacte datum moet nog worden bepaald.

