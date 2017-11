Man knutselt met vuurwerk; EOD moet het weghalen

De politie heeft donderdagmiddag een 38-jarige inwoner van Siddeburen aangehouden. Na een tip van verontruste dorpsbewoners besloten agenten een bezoek aan de man te brengen. In zijn woning werden diverse soorten in elkaar geknutseld vuurwerk gevonden.

Na zijn arrestatie is de verdachte meegenomen naar het politiebureau. In overleg met de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) werd besloten om het instabiele vuurwerk in de woning te laten liggen. Vrijdagmorgen hebben experts van de EOD het vuurwerk opgehaald.

De verdachte wordt vrijdag door de recherche verhoord.