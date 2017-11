Taakstraf voor dronken Stadjers na mishandelen agenten

Twee mannen uit Groningen (20 en 22 jaar) zijn veroordeeld tot werkstraffen voor het mishandelen en belemmeren van agenten. De 22-jarige man kreeg een taakstraf van 100 uur, de ander moet 60 uur aan de slag.

Het duo was op 18 juni aan het stappen in de Groninger binnenstad en raakte onder invloed van alcohol betrokken bij een opstootje. Agenten kwamen erop af en probeerden de grootste onruststokers aan te houden. De 22-jarige werd daarbij van achteren gegrepen door een agent, vertelde hij. 'In een reflex greep ik de politieman bij de hals.'

Bevrijd

De agent sommeerde de man meerdere malen hem los te laten. Na de Groninger op de grond te hebben gewerkt, kon hij zich met behulp van een collega uit de greep van de verdachte bevrijden. De Groninger hield vol dat hij niet door had dat hij met een agent te maken had.

´Doe eens normaal´

Volgens de 20-jarige man trad de politie te hardhandig op. 'Ik vroeg de agent of hij ook normaal kon doen. Misschien kwam het er wel verkeerd uit.' De agent beval de man meerdere malen weg te gaan, maar deze bleef hem op zijn huid zitten. Uiteindelijk gaf de politieman de Stadjer een duw. Die greep zich vast aan de portofoon van de agent en rukte de kabel kapot.

'Van onze mensen blijf je af'

De rechtbank meende dat geweld tegen agenten ontoelaatbaar is. Sprake van noodweer of zelfverdediging, zoals de verdachten aanvoerden, was er niet, vond de rechter. 'Van onze mensen dien je af te blijven', aldus de officier.