Met voorkeurstemmen gekozen Lok gaat niet in raad zitten

De met voorkeurstemmen gekozen Seine Lok (CDA) maakt in de nieuwe gemeenteraad van Westerwolde de weg vrij voor zijn partijgenoot Wilt Meendering. Die had zijn raadszetel verloren aan Lok.

'Overigens met alle waardering voor de mensen die op mij hebben gestemd', zegt Lok.

Niet de intentie

'Ik stond op plek negen op de kieslijst en dat was niet zonder reden. Ik heb daarmee al aangegeven niet de intentie te hebben om in de gemeenteraad plaats te nemen', legt Lok uit.

Ook wethouder Bart Huizing (PvdA), is met voorkeurstemmen in de Westerwoldse raad gekozen. 'Ik heb altijd gezegd dat ik niet beschikbaar zou zijn als raadslid', zegt hij. Wel is Huizing kandidaat-wethouder. 'Ik ga niet meteen nee zeggen, maar het lijkt me niet heel waarschijnlijk dat ik in de gemeenteraad plaatsneem.'

Goede verdeling

Meendering, die nu toch in de Westerwoldse raad komt, is blij dat hij erin komt. Het feit dat hij uit de huidige gemeente Bellingwedde komt, speelt daar ook in mee. 'Ik denk dat een goede verdeling over de gemeente goed te noemen is.'

Afwachten

Intussen hoopt Lok wethouder te worden in Westerwolde. Dat is hij nu in de gemeente Vlagtwedde, die in Westerwolde opgaat.

Of Lok weer wethouder wordt, is niet zeker: het CDA is in Westerwolde niet nodig voor een meerderheid. Gemeentebelangen en de PvdA hebben samen namelijk elf van de negentien zetels in handen. 'Het is inderdaad afwachten of ik straks weer wethouder kan worden', zegt Lok daarop.

De onderhandelingen over een nieuwe Westerwoldse coalitie beginnen zaterdag 25 november.

Lees ook:

- Definitieve uitslagen: vijf raadsleden via voorkeursstemmen gekozen