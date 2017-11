'Lieve stem' uit oude praatpaal vertelt fietsers over historie molen

'Het is misschien een beetje een storend element in een groen landschap, maar hij valt wel op', zegt molenaar Henk Berends. Bij molen De Eendracht in Sebaldeburen staat sinds vrijdag een gele ANWB-praatpaal, die een nieuw leven krijgt als informatiezuil.

'In plaats van dat er hulp van de ANWB komt via de stem van een mevrouw of meneer, komt er een lieve stem uit die iets vertelt over de historie van de molen, of over de omgeving van het gebied. We hebben twee verhaaltjes ingesproken', zegt Berends.

Overbodig

De ANWB nam in juni afscheid van de praatpalen, die decennialang weggebruikers met pech in de gelegenheid stelden hulp in te roepen. Dankzij de mobiele telefoons werden ze overbodig.

Babbelende fietsers

'Hier komen veel fietsers langs, ze blijven vaak even staan babbelen op de brug. We kunnen soms horen wat ze bepraten.' Vaak gaat het dan over de molen, of de omgeving. Berends: 'Toen kwam het idee om er iets mee te gaan doen.'

'Nu staat hij hier fier te staan'

Toen hij hoorde dat de praatpalen in de verkoop gingen, viste hij eerst achter het net. De eerste vijfhonderd praatpalen die aangeboden werden, waren binnen een half uur weg. Maar er kwamen nog eens vijfhonderd palen beschikbaar. Wie er eentje wilde, moest wel motiveren waarom. Er kwamen zo'n vierduizend reacties, Berends behoorde tot de gelukkigen die een paal mochten kopen.

'En nu staat hij hier fier te staan. Deze komt uit Nieuwegein.'

