Boels keert niet terug bij CDA Stadskanaal; Marianne Berndt nieuwe lijsttrekker

Gert-Jan Boels, de huidige fractievoorzitter van CDA Stadskanaal, keert niet terug in de gemeentepolitiek. Hij wil zich richten op zijn gezin en samen met zijn vrouw mogelijk andere maatschappelijke activiteiten ontplooien.

Marianne Berndt is zijn opvolger als lijsttrekker voor de christen-democraten bij de komende raadsverkiezingen in maart. De 55-jarige Berndt is daarmee een nieuwkomer in de lokale politiek. Eerder vertegenwoordigde zij Alteveer-Tanghe als dorpsraadvoorzitter en ze is lid van de Participatieraad van de gemeente Stadskanaal.

'Absoluut lijsttrekkerwaardig'

'Marianne is binnen het CDA komen bovendrijven', zegt Boels. 'Zij heeft interne opleidingen gevolgd en is absoluut lijsttrekkerwaardig. Het CDA heeft aan haar een heel goede lijsttrekker.'

Goziena Brongers, de wethouder die nu nog ziek thuis is, staat tweede op de lijst en is wethouderskandidaat. Brongers en de partij zijn hoopvol dat zij in goede gezondheid kan terugkeren als bestuurder in de gemeente Stadskanaal. Raadsnestor Aike Maarsingh (73) staat op nummer drie.