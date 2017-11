De rode olifant vertrekt met stille trom

Het is het einde van een tijdperk. De lokale partij Roodgewoon keert niet terug in de eerste gemeenteraad van Midden-Groningen. De partij kreeg van alle elf partijen de minste stemmen: niet meer dan 293.

Het vertrek van Roodgewoon gebeurt met stille trom. Al sinds september heeft de partij geen zetel meer in de gemeenteraad van 'thuisbasis' Hoogezand-Sappemeer. Het enige overgebleven raadslid na de afscheiding van Julia Polat, René Rook, zit sindsdien namens het nieuwe Leefbaar Midden Groningen in de gemeenteraad.

Erfenis

Op die manier blijft er weinig over van de erfenis van Balt Lenders. De prominente partijoprichter overleed ruim drie jaar geleden. Hij was tot die tijd voor 'zijn' Roodgewoon fractievoorzitter in de Hoogezandster raad.

Lenders richtte Roodgewoon op in 2001. Hij ontwikkelde zich tot een 'luis in de pels' van politiek Hoogezand-Sappemeer. De steevast shag-rokende politicus zat niet in de raad om vrienden te maken, maar om zijn -sociale- gedachtengoed zoveel mogelijk te vertalen naar concrete maatregelen.

Befaamd en berucht waren zijn monologen tijdens raadsvergaderingen, waarbij hij zich naarmate hij langer aan het woord was steeds meer opwond. Zijn stijl van politiek bedrijven kon door geen van zijn opvolgers worden geëvenaard. Balt Lenders was Roodgewoon, zou je kunnen zeggen.

'Droevig'

Zelfs VVD'er Jaap Borg, toch een politieke tegenpool van Roodgewoon, betreurt het verdwijnen van die partij enigszins. 'Het is droevig dat met Balt Lenders ook de geest van zijn partij is heengegaan. Roodgewoon was na zijn overlijden niet meer de partij die het onder Balt Lenders was.'

Na het vertrek van René Rook kreeg lijsttrekker Jacco Swierenga het niet voor elkaar ook kiezers buiten Hoogezand-Sappemeer voor Roodgewoon te interesseren. De partij kreeg 1,7 procent van de stemmen en scoorde daarmee nog slechter dan de nieuwe Seniorenpartij, die eveneens geen zetel kreeg.

Kartrekker

'Het blijkt toch dat de partij misschien te veel op Balt Lenders hing', verklaart Swierenga zijn verlies. 'Tijdens de vorige verkiezingen, toen nog voor de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer, was hij lijsttrekker. Hij was de grote man, de kartrekker. Sinds het moment dat Balt wegging is er van een echte kartrekker geen sprake meer geweest.'

Behalve dat noemt Swierenga ook de onbekendheid in Slochteren en Menterwolde. Daar was de partij voor de herindeling namelijk nog niet actief. 'We hebben wel zo'n 10.000 flyers uitgedeeld, maar het heeft niet mogen baten.'

Heel zachte dood

Toch geeft Swierenga het voor de toekomst nog niet op. 'Daarvoor zullen we als leden weer actiever moeten worden. We moeten Roodgewoon weer op de kaart zetten. Mocht dat niet lukken, dan kan Roodgewoon wel eens een heel zachte dood sterven.'

