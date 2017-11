Laatste lijstcombinaties laten erfenis na in Midden-Groningen

Na 1 januari bestaan ze niet meer: de lijstcombinaties. Een regeling van twee (of meer) politieke partijen die met elkaar een verbinding aangaan tijdens verkiezingen. Op 22 november maakten vier partijen er in Midden-Groningen op de valreep nog even gebruik van.

Voor de PvdA had de lijstcombinatie niet het gedroomde resultaat: de partij verloor hierdoor een zetel aan lijstpartner GroenLinks.

Meeste raadsleden

De PvdA had zonder lijstcombinatie namelijk één van de zetels van GroenLinks mogen invullen. Dan had de PvdA met zes zetels de meeste raadsleden mogen installeren. Nu levert de PvdA er, net als Gemeentebelangen en de SP, vijf.

'Dat is het risico dat je neemt. In het verleden hebben we altijd al lijstcombinaties gehad. Het heeft ons vaak voordeel opgeleverd, en nu een nadeel', zegt lijsttrekker Thea van der Veen (PvdA) sportief.

CDA krijgt VVD-zetel

Het CDA mag zich in tegenstelling tot de PvdA in de handen wrijven. Door de lijstcombinatie die het CDA met de ChristenUnie had, wint de partij een zetel. Een zetel die zonder lijstcombinatie naar de VVD was gegaan.

Lijsttrekker Jaap Borg (VVD) baalt er wel een beetje van: 'Het is wel een beetje jammer dat de afschaffing van de lijstcombinaties er niet eerder was.'

Alleen naar onszelf gekeken

Lijsttrekker Van der Veen wist al dat ze door de lijstcombinatie naast een zetel heeft gegrepen. Toch had ze niet door dat de VVD net als haar partij ook vijf zetels had kunnen hebben. 'Ik heb eigenlijk alleen naar onszelf gekeken', zegt ze lachend.

Alleen naar haar eigen partij kijken kan de verrassende winnares van de verkiezingsavond overigens alleen komend weekend nog. Daarna moet ze haar blik verruimen naar de andere acht partijen in de Midden-Groninger raad: komende dinsdag begint ze met de eerste gesprekken om een nieuwe coalitie te vormen.

Lees ook:

- PvdA wint verkiezingen in Midden-Groningen: Gemeentebelangen tweede

- PvdA Midden-Groningen: 'Dit is echt verbazingwekkend'