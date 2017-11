Noord Vandaag: Hoe genees je van een dwangneurose?

Psychiater Menno Oosterhoff uit Thesinge lijdt al 40 jaar lang aan een dwangneurose. Jarenlang mocht hij van zichzelf geen gedachte vergeten. Nu het beter gaat probeert Oosterhoff lotgenoten te helpen. In Noord Vandaag vertelt hij hoe moeilijk dat is.

Oosterhoffs boek Vals Alarm won gisteren de Antonie Kamerling Award. Een prijs die bedoeld is om aandacht te vragen voor mensen die leven met een dwangneurose. Jongens als de 21-jarige Youri, bijvoorbeeld. Hij zat door zijn neurose zo klem dat zelfs eten en drinken niet meer ging. Oosterhoff nam de Stadjer onder zijn vleugels, waarna Youri langzaam zijn leven weer terug kreeg. (vanaf 03:26)

Verder in Noord Vandaag:

- De eerste tribune van de Langeleegte is sinds vandaag definitief verleden tijd. (Vanaf 01:06)

- Met een echte haka, de bekende dans van de Maori, is vandaag het Tasman jaar begonnen. Op de dag af 375 jaar geleden ontdekte Abel Tasman het huidige Tasmanië. Leerlingen van basisschool 't Fundament proberen de dans onder de knie te krijgen. En dat blijkt nog knap lastig. (vanaf 01:30)

- Het is Black Friday, de dag waarop koopjesjagers hun slag slaan. Het fenomeen is overgewaaid uit Amerika. (vanaf 02:50)

- Je eigen plastic recyclen? In Den Andel doen inwoners dat binnenkort gewoon zelf. In het dorp komt een plasticfabriekje. De recycle-machine werd gemaakt door leerlingen van het Noorderpoort in Stadskanaal. (vanaf 15:40)

- In Appingedam is vanmiddag het vernieuwde Cleveringaplein onthuld, met meer parkeerplaatsen dan vroeger. Maar wie was die Cleveringa nou eigenlijk? Aan tafel zit Roeland Dijksterhuis, die een documentaire maakte over de oorlogsheld. (vanaf 17:28)

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.