Plastic recyclen? Dat doen ze in Den Andel voortaan zelf

Ze hebben er de afgelopen maanden druk aan gewerkt. Leerlingen van het Noorderpoort in Stadskanaal bouwden machines waarmee inwoners van Den Andel binnenkort hun eigen plastic kunnen recyclen.

Marnix Kosters en zijn klasgenoten zijn trots op het eindresultaat. 'We hebben alles zelf ontworpen en gebouwd. Met natuurlijk de nodige hulp van de docenten.'

Versnipperaar, oven en pers

Kosters legt uit wat hij en zijn klasgenoten hebben gemaakt. 'Al het oude plastic gaat in een versnipperaar, daarna wordt het in de oven gesmolten en komt het in een andere machine met een pers en een mal. Die mal kan van alles zijn. Een wieltje, een bordje of iets anders.'

'Geweldig!'

Een aantal inwoners van Den Andel zijn op de school uitgenodigd voor een korte introductie en de overhandiging van de machines. Dorpsbewoonster Marja Heijnen is alvast enthousiast. 'Fantastisch dat jullie dit hebben gemaakt, jongens. Nu kunnen wij de wereld weer een stukje schoner maken.'



We willen een stukje historie in het dorp terugbrengen door een smederij te bouwen Marja Heijnen - Inwoonster Den Andel

Wat wordt er gemaakt?

Er zijn al wat ideetjes wat er met het gesmolten plastic moet gebeuren. 'Maar iedereen mag daar over meedenken', zegt Heijnen. 'We willen sieraden maken en hebben daarnaast al contact met wat designers. Ook willen we een stukje historie in het dorp terugbrengen door een smederij te bouwen. De dakpannen daarvan worden van plastic gemaakt in onze werkplaats.'

Geen fabriek

In het oude schoolgebouw De Holm wordt het plastic gerecycled. Heijnen noemt het liever geen fabriekje. 'We noemen onszelf de weermakers. We maken het weer met plastic.'