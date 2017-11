Deel dit artikel:











ChristenUnie dringt aan op realisatie Wunderline (Foto: ProRail)

De ChristenUnie in de Tweede Kamer wil dat Nederland aandringt op een snelle spoorverbinding tussen Groningen en Bremen. In het nieuwe regeerakkoord van de Duitse deelstaat Niedersachsen is deze zogeheten Wunderline ook opgenomen,