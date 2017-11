Redacteuren weg bij Universiteitskrant na conflict

De Universiteitskrant heeft één redacteur ontslagen en het contract van een tweede niet verlengd. De twee blijven volhouden dat ze worden gecensureerd, terwijl zowel de redactieraad als een onderzoekscommissie vaststelt dat dit niet zo is.

Het conflict op de redactie speelt al sinds begin dit jaar, onder meer na onenigheid over een artikel over de beoogde Chinese campus van de universiteit.

Artikel aangepast

Volgens drie redacteuren werd hun artikel ten onrechte door de hoofdredacteur aangepast. Vvolgens hen gebeurde dat onder druk van het universiteitsbestuur. Eén redacteur nam daarom in april ontslag.

Het stichtingsbestuur onderzocht de afgelopen maanden of er sprake is van censuur. Daar werden geen aanwijzingen voor gevonden. De maatregelen tegen de redacteuren zijn al eind september genomen, maar komen nu pas via het Dagblad van het Noorden naar buiten.



De redactie is zich ervan bewust dat journalistiek bedrijven in een universitaire omgeving altijd een spanningsveld met zich meebrengt. Dat kan soms lastig en complex zijn Rob Siebelink - Hoofdredacteur Universiteitskrant

Verbijstering over ontslag

Hoofdredacteur Rob Siebelink van de UK stelt dat de onafhankelijkheid van de UK niet in het geding is: ´De redactie vindt het heel jammer dat afscheid moet worden genomen van twee collega's, maar heeft ook begrip voor de ingreep van het stichtingsbestuur. Deze ingreep is het gevolg van de uitspraak van de Commissie van Bindend Advies en conform de interne regelingen. De redactie is zich ervan bewust dat journalistiek bedrijven in een universitaire omgeving altijd een spanningsveld met zich meebrengt en soms lastig en complex kan zijn.'

Juist dat laatste steekt de twee betrokken redacteuren, Peter Keizer en Sjef Weller. Zij beschouwen het bewuste spanningsveld als de kern van het probleem, namelijk dat de krant moeilijk onafhankelijk kan berichten over de eigen werkgever. In een verklaring stellen ze verbijsterd te zijn door hun ontslag.



De UK is niet meer het onafhankelijke en kritische medium dat het volgens de statuten wel dient te zijn Ontslagen redacteuren Universiteitskrant

'Voor ons is het overduidelijk dat berichten zijn afgezwakt en feiten uit artikelen zijn gehaald omwille van belangen van andere afdelingen binnen de universiteit. We blijven bij ons standpunt. Het is voor ons nu duidelijk dat de UK niet meer het onafhankelijke en kritische medium is dat het volgens de statuten wel dient te zijn. De commissie, redactieraad en het stichtingsbestuur vinden allen dat we als UK opereren in een spanningsveld, omdat de krant financieel afhankelijk is van de universiteit en dat de redactie daar rekening mee dient te houden. Dat druist in tegen onze journalistieke normen en waarden.'