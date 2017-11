Deel dit artikel:











'Voorkom dat je de berm in rijdt, update je navigatiesysteem' Menig auto stuurt bij Mensingeweer de berm in (Foto: Ingmar Vos) Een Spaanse vrachtwagen reed zich er zelfs klem in de modder (Foto: Ingmar Vos)

Het is schering en inslag: auto's die bij Mensingeweer rechtdoor de berm in rijden. Hoe dat komt? De N361 is er onlangs aangepast, waardoor de weg nu niet meer dóór het dorp loopt, maar er omheen. Wie dus blindelings op zijn navigatie vertrouwt, komt in de problemen.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

Spaanse vrachtwagen Ook afgelopen weekend was het raak. Een Spaanse vrachtwagenchauffeur belandde in de berm en liet aan de politie weten dat hij zijn navigatiesysteem volgde. Daarop stond aangegeven dat hij rechtdoor over de N361 moest. De nieuwe weg maakt juist een flauwe bocht. De chauffeur probeerde in de nacht de vrachtwagen zelf nog uit de modder te rijden, maar dat lukte niet. De vrachtwagen is de volgende ochtend weggesleept. Duidelijker aangeven Omwonenden vragen zich nu af of de veranderde situatie niet wat duidelijker aangegeven moet worden. Volgens de provincie is dit al het geval en kunnen automobilisten het zichzelf makkelijk maken. Het advies luidt dan ook: 'Update de kaarten van je navigatiesysteem.'