Vermeende afperser hangt celstraf boven het hoofd

Een 37-jarige man uit Farmsum hangt een gevangenisstraf van een jaar boven het hoofd, waarvan 4,5 maand voordewaardelijk. De man wordt ervan verdacht een geschorste gymleraar van het Hogeland College in Uithuizen voor duizend euro te hebben afgeperst.

De school schorste de docent in juli, nadat bekend werd dat hij seksueel getinte appjes naar een leerlinge zou hebben gestuurd. De Farmsumer wist zijn hand te leggen op screenshots van de berichtjes die de leraar zou hebben verstuurd.

Zwijggeld

In de rechtbank verklaarde de man dat hij verhaal wilde halen bij de leraar. 'Ik was kwaad en wou weten wat er klopte.' Op 23 juni van dit jaar belde hij aan bij de docent en confronteerde hij hem met de schermafbeeldingen. Volgens de verdachte bekende de leerkracht meteen. De Farnsumer willde de politie bellen, maar volgens de verdachte bood de leerkracht duizend 1000 euro om te zwijgen. ' Dat klonk mij wel goed in de horen', zei de verdachte.

De twee liepen vervolgens naar een pinautomaat gelopen, waar de verdachte het bedrag in biljetten van 50 euro ontving. De 37-jarige man zei verder dat hij na twee dagen spijt kreeg van zijn actie en het geld retourneerde via de brievenbus van de gymleraar. 'Of bij een van zijn buren. Ik was een beetje dronken toen.' Hij meldde zich later die week nog een keer bij de docent aan de deur om aan te geven dat hij alsnog naar de politie zou stappen.

Flinke vraagtekens

De rechtbank plaatste enkele flinke vraagtekens bij zijn verhaal. De gymleraar beweerde tegenover de politie dat de man uit Farmsum juist 1000 euro zwijggeld eiste. Ook zou hij zich voorgedaan hebben als politieagent en een wapen bij zich dragen. De leraar gaf ook aan dat hij het geld niet heeft teruggekregen.

De rechter noemde de houding van de verdachte bijzonder. 'U was boos en vond dat er iets aan de situatie moest gebeuren. Vervolgens liet u zich gewoon afkopen.' In de in beslag genomen telefoon van de vermeende afperser, trof de politie verder een opmerkelijk bericht naar zijn broer: 'Ik heb een klootzak gepakt en er 1000 euro mee verdiend.'

De leraar heeft zichzelf later alsnog aangegeven en de vermeende poging tot afpersing gemeld bij de politie. Ook vroeg de leraar ruim 7000 euro aan schadevergoeding en smartengeld.