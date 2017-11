'Witteveen+Bos gebruikt nog steeds verkeerde norm'

Ingenieursbureau Witteveen+Bos gebruikt nog altijd een ongeschikte bouwrichtlijn, voor de beoordeling van aardbevingsschades in Zuidlaren. Dat zegt ingenieur Willem Meiborg uit Woerden, wiens analyses eerder zijn gebruikt in de rechtszaak over schades in het Groningse buitengebied,

In Zuidlaren werd op 23 december vorig jaar een aardbeving van 2.4 op de schaal van Richter gevoeld, Maar Witteveen+Bos wezen het grootste deel van de 350 schadeclaims af als C-schade, dus niet veroorzaakt door de aardbeving.

Ze doen dat onder meer met een beroep op de zogeheten SBR-A methodiek, volgens welke de kans dat die trillingen schade aanrichten kleiner zou zijn dan 1 procent. Diezelfde methodiek leidde ook tot de afwijzing van alle ruim 1600 schadeclaims buiten de Groningse contourlijn.

Lokale trillingen

Maar volgens Meiborg is die SBR-A methodiek bedoeld om vooraf de kans op schade door lokale trillingen, zoals heien of zwaar vrachtverkeer, in te schatten. 'Het is een denkfout om te concluderen dat als de kans op schade vooraf 1% is, dat hij dan ná een aardbeving dus ook niet aan de aardbeving is toe te schrijven.'

'Bovendien gaat die trillingsrichtlijn niet over aardbevingstrillingen, maar lokale trillingen zoals heien of zwaar vrachtverkeer.'

Risicoaansprakelijkheid

Meiborg heeft hier al eerder op gewezen, bij de behandeling van de schades in het Groningse buitengebied. Hij stelt vast dat het ingenieursbureau nu niet meer spreekt van een kans van 1%, maar van een aanvaardbaar kleine kans. Kwalijk, vindt hij, omdat daarmee impliciet wordt gesteld dat een kans op schade van 1 procent de risicoaansprakelijkheid van de NAM zou wegnemen.

'Dat is niet zo. Volgens de Mijnbouwwet rust bij de NAM als mijnbouwexploitant altijd de risicoaansprakelijkheid voor elke schade, die door haar mijnbouwactiviteiten wordt veroorzaakt, hoe klein deze kans op schade ook is.' Hij ziet dat bevestigd in het recente vonnis van de rechtbank in Assen, in de Hiltje Zwarberg gewonnen rechtszaak tegen de NAM.

