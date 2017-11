Tiny Houses laten op zich wachten

De plannen voor de bouw van Tiny Houses in de nieuwe gemeente Het Hogeland komen niet echt van de grond. Inwoners van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) konden tijdens een wedstrijd ideeën voor de nieuwe gemeente indienen.

Egbert Zwart uit Zuidwolde kwam met het idee voor het bouwen van de kleine huisjes. Zijn idee was veruit het populairst en hem is beloofd dat dit idee gerealiseerd gaat worden. Maar nu zit hij vast in de ambtelijke molen.

Geschikte locatie

'Ik heb eerst bij De Marne aangeklopt maar daar zat na een half jaar geen schot in. Het blijkt namelijk nog niet zo makkelijk om een geschikte locatie te vinden', vertelt Zwart.

'Locaties zijn er genoeg, maar om er Tiny Houses neer te zetten is nog niet zo gemakkelijk. De grond moeten namelijk een woonbestemming hebben en het moet passen binnen het aantal huizen dat een gemeente maximaal mag bouwen'.

Geschikt voor starters

Het lijkt Zwart mooi om een wijk te hebben die helemaal bestaat uit Tiny Houses. 'Dit kunnen perfecte woningen zijn voor starters of mensen die eens heel anders willen wonen, bijvoorbeeld zelfvoorzienend.'

Zo'n wijk moet er volgens hem niet uitzien als een bungalowwijk. Het moet mooi ontworpen zijn. Hij heeft al contact met veel mensen uit de buurt die ermee aan de slag willen. 'Maar ik wacht nu totdat de gemeenten een geschikte locatie hebben aangewezen'.

Een vervolg

Wethouder Jan Willem van de Kolk laat weten dat het verhaal zeker wordt vervolgd en dat de zoektocht naar een juiste plek voor de Tiny Houses in volle gang is.

Hij is in overleg met de BMWE-gemeenten: 'We onderzoeken nu de mogelijkheden in Bedum en brengen dat in bij het overleg met de gemeenten.'

