TenneT niet blij met windmolens bij hoogspanningsleidingen

(Foto: Jan Been / RTV Noord)

Hoogspanningsbedrijf TenneT vreest miljoenenschades als de gemeente Slochteren toestemming geeft voor kleine windmolens nabij de hoogspanningsleidingen, bleek vrijdag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State.

De provincie Groningen heeft Slochteren recent als proefgebied aangewezen, waar boeren en buitenlui kleine windmolens ook buiten het bouwvlak van de boerderij of woning mogen plaatsen. Het eerst in Overschild. De kleine windmolens van bijvoorbeeld EAZ Wind zijn niet hoger dan 15 meter. Niet te vergelijken met de megawindturbines van bijna 200 meter hoog die in grote windparken staan. Daar heeft TenneT niet zo'n probleem mee, omdat die toch al aan heel strenge veiligheidsregels en -afstanden moeten voldoen.

Automatisch stilstandsysteem

TenneT vindt de veiligheidsregels voor kleine persoonlijke windmolens schromelijk tekort schieten. Zo beschikken deze molens niet over een automatisch stilstandsysteem. En als ze op hol slaan kunnen de afgebroken wieken over grote afstanden worden gekatapulteerd vreest TenneT.

'Stel dat een wiek een grote 380 kV leiding raakt,' zei de raadsvrouw van TenneT,'dan kan dat zelfs tot grote gevolgen voor de energievoorziening in Europa hebben. De schade zal in de miljoenen lopen en individuele boeren kunnen zich daar niet tegen verzekeren. Dat zou sowieso al het faillissement van een windmolenbezitter betekenen.'

Risicovol

In ieder geval eist TenneT dat EAZ-windmolens minimaal 186 meter van de hoogspanningsleidingen komen te staan. Evenwel biedt het bestemmingsplan van Slochteren de mogelijkheid om de windmolens op 110 meter van een TenneT-leiding te bouwen. Dat vindt het energietransportbedrijf te dichtbij en te risicovol.

De Raad van State gaat bekijken of Slochteren aanvullende regels voor kleine windmolens in het bestemmingsplan moet opnemen. Uitspraak volgt binnen enkele weken.