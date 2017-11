Deel dit artikel:











Dit weekend in Groningen: Frikandellenstrijd, struinen langs de Dollard en treinen met de Sint Treinen met de Sint in Stadskanaal (Foto: RTV Noord)

Het weekend staat weer bol van de activiteiten in onze provincie. Sinterklaas is natuurlijk nog in het land, maar je kunt ook op geestenjacht of struinen langs de Dollard.

1) Treinen met de Sint De goedheiligman is dit weekend op veel plaatsen te bewonderen. Zo brengt hij op zaterdag en zondag een bezoek aan Museumspoorlijn STAR in Stadskanaal. Rijd je mee? Bekijk het reisschema. 2) Op geestenjacht in de Ennemaborg Het Groninger Landschap neemt je zaterdag mee terug in de tijd. Tijdens de excursie 'De Geest van de Ennemaborg' wordt het verhaal van de vroege en latere bewoners van de Ennmaborg verteld in theatrale vorm. Sterke zenuwen zijn niet nodig…of toch wel? Meld je hier aan. 3) Duik het teather in Het Jonge Harten Theaterfestival bereikt inmiddels meer dan 10.000 bezoekers. Jonge Harten vindt plaats in onder andere de Stadsschouwburg en het Grand Theatre, maar ook op bijzondere pop-up locaties. Bekijk hier het programma. 4) Aan de slag met vetbollen In bezoekerscentrum Reitdiep kun je de vogels de winter doorhelpen. Het Groninger Landschap organiseert zaterdag namelijk een workshop vetbollen en pndakettingen maken. Je bent welkom tussen 1400 en 16:00 uur. Meer informatie vind je hier. 5) Frikandellenstrijd in Termunterzijl Wie kan de meeste frikandellen op binnen 30 minuten? Om die vraag draait het bij de frikandelleneetwedstrijd in Termunterzijl. De strijd barst los om 20:00 uur. Deelnemen kost slechts twe euro. Zorg voor een lege maag! Plaats van handeling is Cafe-Restaurant Jachthaven. 5) Op ontdekking langs de Dollard Ga zondag onder leiding van een gids op ontdekkingstocht langs de Dollard, vanuit het bezoekerscentrum inm Termunten. Tijdens de wandeling wordt stilgestaan bij de plastic soep die onze zee teistert. Op de kwelder en langs de dijk help je mee met het opruimen van zwerfafval. Zo combineer je het nuttige met het aangename. Aanmelden? Kijk hier. 6) Het is al Kerst in Meeden Kom in de kerststemming met de Christmas Fair 'Saints & Angels'. Ook dit jaar proef je in de boerderij van Tuingoed Foltz in Meeden weer een unieke kerstsfeer. Klik hier voor meer informatie. 7) En natuurlijk... FC Groningen - Feyenoord! Zaterdag. 19:45 uur. NoordLease Stadion. Volgens verslaggever Elwin Baas is dit de mooiste thuiswedstrijd van het seizoen. Kijken dus!