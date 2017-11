Deel dit artikel:











Pieter van der Zweep verder in The Voice of Holland (Foto: Pieter van der Zweep / Twitter)

Zanger Pieter van der Zweep uit Delfzijl heeft de volgende ronde van The Voice of Holland bereikt. Vrijdag was zijn blind audition bij RTL 4 te zien. Twee van de vier juryleden draaiden om en de 28-jarige Groninger koos uiteindelijk Ali B. als coach

'Ik volg mijn hart en kies voor Ali', aldus Pieter van der Zweep, die De Waarheid van Marco Borsato zong. Waylon was ook onder de indruk van Pieters zangkunst, maar hij had dus het nakijken, In de volgende ronde moet Van der Zweep samen met een ander lid uit het team van Ali B. strijden voor een plek in de volgende ronde van het TV-programma. Wie dat zal zijn is nog niet bekend. Wanneer deze ' battle' wordt uitgezonden is nog niet bekend,. Lees ook:

