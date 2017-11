Proef met versterken huurwoningen Opwierde-Zuid stilgelegd na problemen

Deel dit artikel:











De proef met het versterken van 64 huurwoningen in de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam ligt stil vanwege problemen met de steenstrips. Dat staat in een brief van woningcorporatie Woongroep Marenland aan haar huurders.

Geschreven door Sven Jach

Verslaggever

Voor het project geldt al vanaf september een bouwstop omdat er veel mis ging met de oplevering van de eerste acht woningen. Woongroep Marenland en Centrum Veilig Wonen (CVW) spraken met aannemer Friso Bouw een verbeterplan af voor het tweede en derde blok huizen aan de Kastanjelaan. Steenstrips vallen van de gevels af Voor de rest van het project geldt een bouwstop van zo'n twee maanden. De andere huizen zijn pas aan de beurt als alle partijen hun goedkeuring hebben gegeven. De woningen aan de Kastanjelaan zijn inmiddels klaar. Volgens huurdersvereniging De Maren heeft de aannemer zijn uiterste best gedaan, maar is er nog veel mis met de steenstrips. De strips vallen van de gevels af en zijn lelijk geplakt. Bouwstop verlengd Door de problemen met de strips voldoet de aannemer niet aan het verbeterplan. Daardoor wordt er tot aan de jaarwisseling niet gestart met het volgende woningblok aan de Burgemeester Lewe van Aduardstraat. De huurders van dat blok zitten ondertussen al in zogenoemde wisselwoningen. Woongroep Marenland gaat met ze in gesprek om tot een oplossing te komen. Binnenkort wordt een beslissend evaluatiemoment verwacht waarop wordt besloten hoe het nu verder gaat met de versterkingsproef. Vertraging Wat de situatie betekent voor de gehele planning is onduidelijk. Vaststaat dat het project maanden vertraging oploopt. Officieel zouden alle 64 voor het einde van dit jaar versterkt moeten zijn. Lees ook: - Verhuizing naar tijdelijke woning uitgesteld: 'Slapeloze nachten'

