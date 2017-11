Routinier Bas Lulofs is goud waard voor Leekster Eagles

Leekster Eagles heeft met 3-3 gelijkgespeeld tegen Texel '94. De zaalvoetbaltopper in de eerste divisie A boeide letterlijk tot het einde. Met minder dan 20 seconden te spelen tikte routinier Bas Lulofs de gelijkmaker binnen.

Lulofs was aan de selectie toegevoegd vanwege zijn fysiek. Bovendien was een aantal spelers vanwege schorsingen en vakantie niet inzetbaar. 'Ik ben nog altijd lid en ik heb contact met de spelers en de trainers. We helpen elkaar en er moest fysiek gezien iets bij vanavond.' zei de nog altijd topfitte Lulofs.

Bejubeld

In twee instanties passeerde hij al vallend de keeper van Texel. Liggend op de grond werd hij bejubeld door z'n ploeggenoten. 'Het is intuitie natuurlijk dat je op de juiste plek staat. Je weet wel waar de ruimte komt op zo'n moment. En nog een beetje wilskracht erbij.'

Lulofs speelde zelf jarenlang met Leekster Eagles op het hoogste niveau. Hij maakte ook de glorietijd mee toen de club meedeed om het kampioenschap. Promotie naar de Eredivisie is dit jaar mogelijk vindt hij: 'Als het kan, kan het nu. Als we niet al te veel te maken krijgen met schorsingen en blessures dan denk ik dat er een kans inzit.' zegt Lulofs hoopvol.

Op het veld

Als het aan hem ligt doet de trainer in de komende maanden niet al te vaak een beroep op hem. Lufofs speelt ook nog op het veld bij GRC. Ook daar is de nood hoog, want de aanvaller staat zondag in de basis in de uitwedstrijd tegen Alcides.