Ernstig gewonde bij grote vechtpartij in Stad (update) (Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

Bij een grote vechtpartij in de Peperstraat in de stad Groningen is zaterdagmorgen een man ernstig gewond geraakt. De politie vermoedt dat het slachtoffer is neergestoken.

De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is geopereerd en zijn situatie is stabiel. De politie heeft meerdere mensen aangehouden.